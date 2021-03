Les bouddhas de Bamiyan à l'honneur au musée Guimet, 20 ans après leur destruction

France 24 • 12/03/2021 à 16:55

Le 11 mars 2001, les Taliban dynamitaient deux statues monumentales représentant Bouddha à Bamiyan, en Afghanistan. Vingt ans plus tard, le musée Guimet leur consacre une exposition virtuelle et reproduit la vallée afghane de Bamiyan grâce à une immense fresque photographique du plasticien Pascal Convert. Une partie des œuvres présentées ont été découvertes dans les années 1920 - et rapportées en France - par l'ancien directeur de l'établissement et son épouse, Joseph et Ria Hackin.