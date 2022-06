information fournie par France 24 • 06/06/2022 à 16:43

Le chanteur Gaspard Royant revient avec un troisième album studio qui s'intitule "The Real Thing", dans lequel il a délaissé ses habitudes live et analogiques au profit d'expérimentations plus électroniques. Ses compositions gardent tout de même une fabuleuse saveur retro pop et entraînante qu'on lui connait, alors qu'il aborde des thèmes comme la masculinité toxique et décrit sa frustration occasionnelle avec nos temps modernes.