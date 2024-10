Le rebond des actions chinoises va-t-il se poursuivre ?

information fournie par Ecorama • 07/10/2024 à 14:10

Le CSI 300, qui regroupe les plus importantes capitalisations des bourses de Shenzhen et de Shanghai, a bondi de 16% en une semaine, sa plus forte progression hebdomadaire depuis 2008. Après les annonces des mesures de relance, les actions chinoises ont-elles encore du potentiel ? L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 7 octobre 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com