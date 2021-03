France 24 • 19/03/2021 à 11:55

Cette semaine destination les Caraïbes pour découvrir la richesse culturelle de la Martinique. C'est en compagnie de Jocelyne Béroard, la diva du Zouk et membre du groupe mythique Kassav' que nous visiterons Tropiques-Atrium, la scène nationale de Fort-de-France. Nous irons aussi à la rencontre de l'univers du graffeur Xan et nous terminerons en musique avec Stacy, la jeune chanteuse d'origine martiniquaise et guyanaise.