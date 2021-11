information fournie par France 24 • 26/11/2021 à 12:30

Cette semaine, l’invitée du Paris des Arts est la comédienne et écrivaine Isabelle Carré. Actuellement sur les planches dans la pièce "La dégustation" avec son complice de toujours, Bernard Campan, Isabelle Carré revient sur sa carrière au cinéma et sur son travail d’écriture avec deux romans à son actif. On découvre également avec elle l’exposition sur Vivian Maierr, la photographe à la célébrité posthume.