Le Journal des biotechs : Laurent Levy, président du directoire de Nanobiotix

information fournie par Boursorama • 03/04/2025 à 16:30

Résultats 2024, amendement de l'accord avec Johnson & Johnson, newsflow à attendre et horizon financier : Laurent Levy, président du directoire de Nanobiotix, a fait un point très complet sur l'actualité de la société dans ce numéro hors série du Journal des biotechs.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.