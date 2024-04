Le Journal des biotechs : Laurence Rodriguez (Gensight), Laura Roba (Degroof Petercam)

information fournie par Boursorama • 17/04/2024 à 14:58

Dans ce numéro du Journal des biotechs, Laura Roba, analyste biotechs-medtechs chez Degroof Petercam décrypte l'actualité de trois sociétés : Transgene, Aelis Farma et Onward Medical. Elle revient aussi sur le secteur de la radiopharma avec une société belge prometteuse...

L'entretien est consacré à Laurence Rodriguez, nommée directrice générale de Gensight depuis décembre dernier. Elle fait le point sur la situation de la biotech spécialiste de la thérapie génique pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central et dresse ses priorités stratégiques à court et moyen terme.