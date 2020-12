Boursorama • 02/12/2020 à 14:10

Dans ce numéro du journal des biotechs, Frédéric Gomez, analyste biotech chez Pharmium Securities revient sur Nanobiotix et Valneva qui travaillent à une introduction au Nasdaq. Il revient aussi en détail sur Erytech qui va publier des données lors du 62e congrès de l'ASH qui se tiendra ce week-end. On fait le point, aussi, sur la course au vaccin contre la Covid-19.

L'entretien est consacré à Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo. Elle revient sur les derniers résultats obtenus par AsiDNA et trace la feuille de route de la société pour les mois à venir.