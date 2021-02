Le "Depardieu hors normes" de Laurent Delmas

France 24 • 10/02/2021 à 15:56

Dans cette émission 100% cinéma, Thomas Baurez et Axelle Simon reçoivent le critique de cinéma et journaliste Laurent Delmas, pour évoquer ce monstre sacré qu'est Gérard Depardieu, à l'occasion de la parution de "Depardieu Hors Normes" qu'il a publié chez Larousse. Avec lui, on évoque également les nominations pour les César 2021 qui ont été dévoilée et le film "The Nest" de Sean Durkin, grand vainqueur du dernier Festival du Cinéma Américain de Deauville.