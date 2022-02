Le debrief du 16 février : séance prudente pour le CAC avant les minutes de la Fed

information fournie par Boursorama • 16/02/2022 à 18:23

Après le beau rebond d'hier, on a pas trop voulu prendre de risque à la Bourse de Paris. La situation en Ukraine demeure tendue et dans un autre registre, on attend ce soir les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed et sans doute des indications supplémentaires sur l'appréciation que les membres de la banque centrale américaine ont de l'inflation et la façon dont ils envisagent le resserrement monétaire à venir.

Résultat le CAC 40 finit à -0,21% vers les 6.965 points et à 17h45 le Dow Jones fait -0,56% vers les 34.797 points et le Nasdaq baisse plus nettement -1% vers les 13.995 points. A noter, le gadin de ViacomCBS de plus de 20% après la publication de résultats trimestriels décevants, mais ce n'est pas le seul...

Valeurs en hausse

Eh bien encore les parapétrolières à l'image de Vallourec et CGG, Schlumberger alors que le brent s'apprécie nettement et se rapproche des 96 dollars le baril

Ensuite on a des publications appréciées

Nexans est à l'honneur : le fabricant de câbles a plus que doublé son résultat net en 2021 à 164 millions d'euros et le dividende va passer de 70 centimes à 1,20 euro.

Coface aussi se distingue. L'assureur crédit a dévoilé hier soir après Bourse un bénéfice annuel record en 2021, à 223,8 millions d'euros, soit une multiplication par 2,7 en un an.

Ticket gagnant en Bourse aussi pour FDJ (+3%) alors que le groupe a rehaussé ses objectifs 2025 grâce à la forte accélération de la loterie en ligne.

Sur le CAC 40, enfin Air Liquide profite de résultats 2021 solides. Le dividende proposé au titre de 2021 va lui grimper de 5,5% à 2,90 euros par action et une distribution d'actions gratuites est prévue en juin prochain.

Valeurs en baisse

Toujours volatil, McPhy Energy recule sèchement (-8,13%) et cède désormais plus de 26% depuis le début de l'année.

Ubisoft cède aussi du terrain, sans doute dommage collatéral de Roblox le groupe américain de jeux vidéo a déçu et s'effondre de 25% sur le Nasdaq

Sur le CAC 40, c'est une 5e séance de consécutive de baisse pour Capgemini La SSII avait pourtant dévoilé lundi une performance record en 2021 Hier, Jefferies avait pourtrant réaffirmé sa recommandation à "achat" et son objectif de cours de 270 euros sur le titre.

Les banques restent aussi sous pression à ‘image de Société Générale et Crédit Agricole.

LG (redaction@boursorama.fr)