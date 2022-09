Le debrief Bourse du 9 septembre : les banques, grandes gagnantes du jour

information fournie par Boursorama • 09/09/2022 à 18:14

Bon et bien on dirait que les marchés ont pris acte et ce sans grande émotion du resserrement monétaire historique amorcé par la BCE. Pour rappel, l'institution a relevé de 0,75% son principal taux directeur.

Le CAC 40 termine même la séance sur une belle progression : +1,41% vers les 6212 points. A noter toutefois des volumes d'échanges assez faibles en dessous des 3 milliards d'euros.

Du côté des valeurs,

On commence avec les hausses du jour. La remontée des taux profite toujours au secteur bancaire. Société Générale avance de 2,88%, BNP Paribas de 2,61%.

La dynamique favorise aussi les valeurs de croissance avec Worldline qui avance de 4,97%, plus forte progression de l'indice. Tout comme Schneider Electric qui gagne 3,67%.

Dans le sillage du ralentissement de la hausse des prix en Chine, le compartiment des ressources de base progresse aussi. Ainsi, ArcelorMittal se distingue et avance 1,44%. A noter que les cours du minerai de fer se maintiennent au-dessus des 100 dollars la tonne.

A l'inverse sur cette séance, seules deux valeurs sont en repli. Thalès perd 1,85%, Airbus de 0,29%.

Sur le SBF 120, on peut noter la forte progression du groupe minier Eramet.

En pleine forme aussi, le parapétrolier Rubis qui annonce avoir enregistré une progression de 22% de son excédent brut d'exploitation au premier semestre.

A contrario, c'est une séance difficile pour Carmila. La foncière commerciale chute violement à la suite de la cession de 5 millions de titres par Vendome Commerces au prix de 13,60 euros par action, soit une décote de 13,4% par rapport au cours de clôture d'hier.

Enfin un mot pour finir …. D'abord au sujet des devises avec un euro qui profite du relèvement des taux. Puis un mot aussi sur les marchés américains avec une Bourse de New York qui a débuté dans le vert s'acheminant ainsi vers une semaine de progression après trois semaines de repli.

