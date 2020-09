Le debrief Bourse du 7 septembre : en l'absence de Wall Street, le CAC 40 ouvre bien la semaine

Boursorama • 07/09/2020 à 18:07

Ce n'est parfois pas une mauvaise chose que Wall Street soit fermé. Les marchés américains prolongent le week-end pour la Fête du travail.

On a donc pas eu à se soucier d'une éventuelle poursuite de correction du Nasdaq. Résultat, le CAC 40 finit la journée sur un gain de 1,79% vers les 5054 points. Bon, il faut reconnaître, les volumes sont logiquement limités puisque 2,12 milliards d'euros ont été échangés sur la journée.

Valeurs en hausse

En tête du SBF 120, on retrouve Akka Technologies, une progression qui n'empêche pas le spécialiste du conseil en innovation de reculer de 72% depuis le début de l'année

Derrière, on retrouve Coface, le groupe d'assurance-crédit bénéficie notamment d'un conseil réitéré à surpondérer par JP Morgan avec un objectif de cours à 9,40 euros.

Le secteur de l'aéronautique reprend aussi de la hauteur à l'image d'Airbus et de Safran sur le CAC 40

Rebond également pour des valeurs comme Worldline et Teleperformance

Engie progresse de 3,2% alors qu'un accord amical entre Suez et Veolia n'est pas exclu, selon le directeur de la Caisse des dépôts. La CDC qui détient 5,7% de veolia. En face, le dirigeant de Suez, Bertrand Camus, a qualifié le projet d'«aberrant pour Suez et funeste pour la France». Veolia grimpe de 2% de son côté.

A noter enfin la 4e séance de forte hausse pour AB Science (+13,5%). Portée la semaine dernière par les résultats précliniques encourageants du masitinib dans le covid-19, la biotech a par ailleurs annoncé qu'elle présenterait en fin de semaine les résultats d'une étude de phase 2b dans la sclérose en plaque. AB science progresse de 29% sur les cinq dernières séances. Autre biotech en hausse, DBV techno gagne 5,3%.

Valeurs en baisse

SES signe le plus fort repli du SBF 120 et cède désormais plus de 52% depuis le début de l'année.

Derrière on retrouve Vallourec, Tarkett et sur le CAC 40, Société Générale subit déjà des prises de bénéfices après sa hausse de vendredi.

