Le debrief Bourse du 6 septembre : timide rebond et faibles volumes à Paris

information fournie par Boursorama • 06/09/2022 à 18:18

Ah il y a eu du suspense aujourd'hui. Après un démarrage de semaine difficile, le CAC 40 était bien parti avec les meilleures intentions mais après une matinée hésitante, il est plus nettement passé dans le rouge peu après 16h mais a repris du terrain pour terminer essoufflé sur la ligne d'arrivée à +0,19% vers les 6105 points et de tout petits volumes 2,3 milliards d'euros échangés. C'est bien sûr toujours la crise énergétique qui domine les débats alors que Gazprom explique que l'arrêt des livraisons de gaz russe est dû aux sanctions européennes qui empêchent la bonne maintenance des installations.

De retour d'un long week-end les indices américains se demandent aussi sur quel pied danser. A 17h45 c'est +0,15% pour le Dow Jones vers les 31.362 points et -0,09% pour le Nasdaq vers les 11.620 points. A noter la chute de près de 15% de Bed Bath & Beyond après le suicide de son directeur financier.

Valeurs en hausse

Les valeurs attaquées la veille rebondissent à l'image de Faurecia, Alstom, Saint-Gobain, Renault ou encore Valneva. Concernant la biotech, des données cliniques positives de son vaccin contre le Covid ont publiées dans la revue médicale Lancet infectious diseases.

C'est Worldline qui mène toutefois les hausses sur le CAC 40

A noter aussi le +1,93% de Casino. Le groupe de distribution a annoncé que sa filiale brésilienne GPA envisageait de vendre à ses actionnaires environ 83% de Grupo Exito, sa division colombienne, et de conserver une participation d'environ 13% qui pourrait être cédée ultérieurement.

Valeurs en baisse

Malgré la réduction annoncée de la production par les pays de l'Opep+ en octobre, les craintes sur la croissance et les confinements en Chine pèsent sur le baril de Brent, qui s'échange autour de 93 dollars et ca se ressent sur les valeurs du secteur : Vallourec, CGG, GTT, TotalEnergies : meilleures progressions hier plus nets replis aujourd'hui. Engie aussi est mal orienté

C'est le cas aussi pour McPhy Energy qui enquille sa 5e séance de baisse et perdant près de 15% durant cette période.

LG (redaction@boursorama.fr)