Le debrief Bourse du 6 janvier : les marchés dans la crainte d’un durcissement monétaire

information fournie par Boursorama • 06/01/2022 à 18:15

Les marchés reculent au lendemain de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Le contexte inflationniste que l'institution a d'ailleurs longtemps estimé provisoire, pourrait pousser à un relèvement de taux plus rapide que prévu.

Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 1,72% vers les 7249 points.

Du côté des valeurs,

Carrefour progresse de plus de 6%. Le titre est porté par de nouvelles rumeurs de presse selon lesquelles Auchan envisagerait une nouvelle offre de rachat sur le groupe. Le titre profite aussi d'une note de Stifel qui confirme être à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 20 euros.

Société Générale avance de 1,86%, bénéficiant de l'annonce de son projet de rachat avec sa filiale ALD d'un concurrent dans le secteur du leasing. L'opération porte sur le rachat du néerlandais LeasePlan pour 4,9 milliards d'euros et permettrait à la banque et sa filiale de créer un acteur mondial de premier plan dans les solutions de mobilité.

De son côté, BNP Paribas (+1,36%) profite d'un relèvement d'objectif de cours de J.P. Morgan qui passe à 69 euros contre 63.

Les bancaires bénéficient également de la remontée des taux longs.

A l'inverse, et dans le sillage de Wall Street hier, la tech recule. Capgemini : -4,37%, Teleperformance : -4,08%.

Le luxe, refuge absolu au plus forte de la crise, est également en repli. Hermès perd 4,69%.

Sur le SBF 120, ALD décolle après l'annonce du projet de rachat de son concurrent.

En hausse aussi Dassault Aviation. L'avionneur annonce une progression de près de 50% du nombre d'appareils en commande en 2021.

A l'opposé, Coface chute lourdement après la cession mercredi soir des actions du groupe détenues par Natixis, au prix de 11,55 euros par action, soit une décote de plus de 10% par rapport au dernier cours de l'assureur crédit.

A noter aussi que les tensions au Kazakhstan profitent au baril de Brent qui gagne 2,7%.

Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés américains. La Fed continue de peser sur la Bourse de New York, et en particulier sur le compartiment technologique.