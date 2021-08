Le debrief Bourse du 31 août : le CAC 40 termine le mois sur une légère baisse

information fournie par Boursorama • 31/08/2021 à 18:09

C'est sur une séance de baisse que l'indice CAC 40 clôt ce mois d'août. L'indice français termine la journée à -0,11% vers les 6680 points et 4,5 milliards d'euros échangés. Sur le mois, l'indice aura été volatil mais n'aura finalement gagné qu'à peine plus de 1%. Aujourd'hui, l'inflation en zone euro a un peu douché l'ambiance avec une hausse des prix de 3% en août en rythme annuel contre 2,2% en juillet, alors que le consensus des économistes tablait plutôt sur +2,7%.

Aux Etats-Unis aussi, on est pied sur le frein après les nouveaux records boursiers décrochés hier. A 17h45 c'est la quasi-stabilité pour le Dow Jones à 35.418 points et -0,1% pour le Nasdaq vers les 15.244 points. A noter côté valeurs la chute de 16% de la star du confinement, la plateforme de visioconférence Zoom, après des résultats décevants.

Valeurs en hausse

Sur le SBF 120, c'est un peu on prend les mêmes qu'hier et on recommence : Solutions 30 domine les débats, devant Valneva. La biotech signe une 7e séance de hausse consécutive avec une progression de près de 10,6% aujourd'hui

Derrière, on retrouve une autre biotech DBV Technologies...

Arkema aussi tire son épingle du jeu. Le groupe de chimie a annoncé l'acquisition de l'activité d' adhésifs de performance de l'américain Ashland sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros en vue de se renforcer dans la chimie de spécialité.

Sur le CAC 40, Atos est aux avant-postes des hausses. Le groupe a annoncé la mise en place un plan d'actionnariat "Share 2021" réservé aux salariés.

Bien vu aussi pour EssilorLuxottica. Le géant des verres ophtalmiques et des montures optiques a lance un programme de rachat d'actions portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 2.000.000 de titres. Le tout sur une période débutant aujourd'hui et pouvant s'étendre jusqu'au 29 octobre prochain.

Enfin, les bancaires Société Générale et BNP Paribas reprennent du poil de la bête

Valeurs en baisse

Côté baisses, Soitec, Arcelormittal et sartorius Stedim signent les replis les plus net du SBF 120

Sur le CAC 40, en plus du géant de l'acier, c'est Vivendi qui était à la peine. Le groupe médias a annoncé la cession d'une participation supplémentaire de 2,9% dans sa filiale Universal Music Group au fonds d'investissement Pershing Square, dirigé par le milliardaire américain William Ackman. Ce dernier va racheter cette participation pour près d'un milliard d'euros, sur la base d'une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG.

LG (redaction@boursorama.fr)