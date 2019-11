Le debrief Bourse du 26 novembre : le CAC 40 renverse la vapeur et termine en petite hausse

Boursorama • 26/11/2019 à 17:35

L'important c'est de finaliser ! ou mais voilà Chine et Etats-Unis multiplient les déclarations plutôt apaisantes mais toujours aucune signature au bas d'un accord. Résultat le 15 décembre se rapproche à grands pas, date à laquelle les Etats-Unis sont censés relever de 15% leurs droits de douane sur 160 milliards de dollars de produits chinois. Toujours plongé dans l'incertitude, le CAC 40 a démarré dans le rouge avant de passer en territoire positif avant de s'essoufler et de finir sur un modeste +0,08% vers les 5930 points.

Aux Etats-Unis, on digère un peu la salve de records historiques décrochée hier par les différents indices mais on continue quand même à grimper avec un Dow Jones à +0,1% et un Nasdaq à +0,2% vers 17h40.

VALEURS EN VUE

En hausse

Trigano était pied au plancher aujourd'hui. Le spécialiste du camping car a pourtant publié des résultats un peu inférieurs aux attentes pour son exercice 2018-2019 clos fin août, avec notamment un résultat opérationnel courant en recul de 8,5% à 210,4 millions d'euros. Mais le ton confiant de la direction sur les perspectives du groupe ont rassuré les investisseurs.

Derrière on retrouve Genfit. La biotech elle aussi a rassuré après les déboires de son concurrent Cymabay hier qui a arrêté une étude de son candidat médicament dans la nash. Eh bien pas de souci pour Genfit alors que la biotech annoncé aujourd'hui que la septième revue du DSMB n'avait identifié aucune préoccupation de sécurité qui justifierait la modification ou l'arrêt de son étude de Phase III en cours avec Elafibranor.

Ça accélère aussi pour Europcar Mobility group. Selon Bloomberg, plusieurs fonds d'investissements, dont Apollo Global Management et Cerberus Capital Management, seraient intéressés par le dossier après la forte chute du titre...

Fnac Darty clot ce groupe de tête même si sur six mois, le groupe perd encore plus de 25%.

En baisse

Côté baisse, Elior n'était pas dans son assiette aujourd'hui : le groupe souffre des déclarations plutôt pessimites de son concurrent Compass évoquant une détérioration de la confiance des entreprises et des consommateurs en Europe qui a eu un impact sur l'activité et la marge du britannique. Sur le CAC 40, Sodexo est également pénalisé

Ca recule aussi pour les cycliques Vallourec Imerys et Nexans.

