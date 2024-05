Le debrief Bourse du 23 mai : le CAC 40 boucle en légère hausse une séance hésitante

information fournie par Boursorama • 23/05/2024 à 18:15

On a pas trop su sur quel pied danser aujourd'hui à Paris. Côté satisfaction, les résultats publiés par Nvidia hier soir ont propulsé le titre au delà des 1.000 dollars alors que l'activité est au beau fixe et que les perspectives du groupe pour le deuxième trimestre sont supérieures aux attentes. Côté déception, les investisseurs ont pris connaissance du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed avec des grincements de dents. Si Jerome Powell a déclaré que le prochain mouvement de la banque centrale "ne serait pas une hausse de taux" certains membres du FOMC semblent suggérer qu'il ne faut pas hésiter à relever les taux si nécessaire. De quoi remettre de l'incertitude sur les marchés.

Résultat le CAC 40 termine à +0,13% vers les 8.102 points et 2,5 milliards d'euros échangés. A 17h45 le Dow Jones lui est plus resté bloqué sur la Fed et cède 0,7% quand le Nasdaq fait, lui +0,7% tiré par Nvidia qui grimpe de 10%

Valeurs en hausse

Euroapi domine le SBF 120 et le SRD. Le spécialiste des principes actifs a annoncé un accord de sous-traitance signé avec une entreprise mondiale de santé animale. La valeur totale attendue du contrat est de l'ordre de 130 à 150 millions d'euros sur la période 2025-2029.

Derrière on retrouve Nexans et, paré de son nouveau nom Viridien, l'ex-CGG, ainsi qu'Euronext.

Sur le CAC 40, Capgemini repart de l'avant, la SSII n'a enregistré que 3 séances de baisse sur les 10 dernières.

Valeurs en baisse

La série baissière se poursuit pour Forvia. Cinq séances consécutives dans le rouge et un repli de 12,3% sur la période.

Sur le CAC c'est Eurofins Scientific qui est à la peine à -3,6% sans que rien ne vienne vraiment l'expliquer.

Soitec, lui, se replie dans la foulée de la publication, hier soir, de ses résultats annuels sur l'exercice 23-24. L'Ebitda a notamment baissé de 15% à 332 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 34% contre 36% sur l'exercice précédent. Le spécialiste de la production de matériaux semi-conducteurs a confirmé ses objectifs sur l'exercice en cours : un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants et une marge d'Ebitda autour de 35%. UBS a confirmé son conseil à l'achat avec un objectif de cours inchangé à 171 euros.

Sur le SRD, on assiste à des prises de bénéfices sur Clariane après l'envolée des derniers jours.

