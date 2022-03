Le debrief Bourse du 22 mars : malgré les vents contraires, le CAC 40 finit dans le vert

information fournie par Boursorama • 22/03/2022 à 18:24

Il a eu bien du mérite de monter le CAC 40 aujourd'hui. L'indice finit la journée sur une hausse de 1,17% vers les 6659 points grâce surtout à la bonne tenue de Wall Street, dans des volumes plutôt faibles étant donné le contexte actuel : 3,7 milliards d'euros échangés.

Pourtant, la guerre en Ukraine se poursuit de plus belle, les taux longs montent et Jerome Powell, le patron de la Fed n'a pas exclu une augmentation des taux de 0,5% lors de l'une des prochaines réunions du Comité monétaire alors que l'inflation reste beaucoup trop forte aux Etats-Unis...

Mais les indices américains ne s'en laissent pas conter. A 17h45, le Dow jones gagne 0,5% vers les 34.736 points et le Nasdaq repart déjà de l'avant après sa petite correction d'hier +1,4% aujourd'hui vers les 14.033 points. A noter la belle course de Nike qui progresse de 3,3% grâce à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes !

Valeurs en hausse

Sur le marché français c'est en tout cas Ubisoft qui a pris la tête des hausses sur le SBF 120, devant la foncière Klépierre qui rebondit après trois séances de baisse. Hier le titre avait baissé de 2,29% alors qu'Exane BNP Paribas était passé de Neutre à Sous-performance sur le titre tout en maintenant son objectif de cours de 20 euros. Unibail-Rodamco-Westfield

Toujours sur le SBF 120, 4e séance de hausse consécutive pour GTT et 5e pour Solutions 30

Sur le CAC 40, c'est Airbus qui vole le plus haut devant Veolia qui reste volatil sur les dernières séances

Côté baisse

Valeurs en baisse

Un jour plus forte hausse, un jour plus fort repli aujourd'hui c'est le rouge qui domine pour CGG en queue de classement du SBF 120

Les valeurs défensives corrigent également à l'image d'Eurofins et Biomérieux

Sur le CAC 40 ca se replie aussi pour Pernod Ricard et Air Liquide. Le spécialiste des gaz industriels qui présentait ses nouveaux objectifs à moyen terme. Il prévoit notamment tripler son chiffre d'affaires dans le domaine de l'hydrogène pour atteindre plus de 6 milliards d'euros d'ici 2035. il vise également une croissance de ses ventes de 5 à 6% en moyenne par an jusqu'en 2025 et sa marge opérationnelle s'améliorer d'environ 160 points de base sur quatre ans.

