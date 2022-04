Le debrief Bourse du 22 avril : le CAC 40 finit la semaine sur une séance à -1,99%

information fournie par Boursorama • 22/04/2022 à 18:20

Après deux séances consécutives de hausses supérieures à 1%, le CAC 40 a piqué du nez pour finir la journée à -1,99% vers les 6581 points et 3,9 milliards d'euros échangés. Sur la semaine écourtée, l'indice recule de 0,13%. Il faut dire qu'il a beau le répéter lors de ses interventions récentes il semblerait que les investisseurs redécouvrent à chaque fois la volonté de Jerome Powell, le président de la Fed de frapper fort et de relever les taux d'un demi point dès le mois de mai, ce qu'il a réaffirmé hier lors d'un débat au FMI.

Cette déclaration a fait passer au second plan des résultats trimestriels plutôt bien orientés jusqu'à présent et le rendement des emprunt d'Etat à dix ans avance grimpe à 2,935%. 17h45 le Dow Jones recule de 1,48% vers les 34.277 points et le Nasdaq continue à souffrir -0,9% vers les 13057 points après avoir déjà reculé de 2% hier.

Valeurs en baisse

Sur le SBF 120, c'est Sartorius Stedim qui décroche le plus nettement, le groupe avait pourtant publié hier un chiffre d'affaires en hausse de plus de 27% mais une marge brute d'exploitation en léger retrait.

Prises de bénéfices encore sur Eramet : 5e séance d'affilée dans le rouge pour un titre qui progresse encore de 90% depuis le début de l'année.

Les investisseurs n'avaient pas le cœur à jouer avec la FDJ : et pourtant le leader français des jeux d'argent a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 14% à 613 millions d'euros au T1 et confirmé ses objectifs 2022.

Et puis sur le CAC 40, gros gadin sur Kering : le groupe de luxe a pourtant publié un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes à 4,96 milliards d'euros au premier trimestre, mais les ventes de Gucci, en hausse de 13%, sont inférieures aux prévisions des analystes à 18% pénalisées par les confinements en Chine.

Airbus, Schneider et Stellantis suivent derrière

Valeurs en hausse

Il y a quand même quelques valeurs en hausse sur la cote, moins d'une vingtaine sur le SBF 120

Ubisoft se détache nettement gagnant plus de 11% dans de gros volumes sans raison évidente

Derrière, publication trimestrielle appréciée pour Bureau Veritas a publié un chiffre d'affaires de 1,29 milliard d'euros, en croissance organique de 8%, bien supérieure aux attentes et des objectifs annuels confirmés.

Autre publication bien accueillie celle d'Ipsos avec une activité en croissance organique de 12,3% de l'activité au T1

Sur le CAC 40 et bin c'est maigre seules deux valeurs sont dans le vert Orange et Saint-Gobain.

