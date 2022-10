Le debrief Bourse du 20 octobre

information fournie par Boursorama • 20/10/2022 à 14:30

Parcours, heurté, en dents de scie mais qui finit bien pour le CAC 40 qui clôture à +0,76% vers les 6087 points et 2,8 milliards d'euros échangés. Une journée marquée notamment par la démission de la Première ministre britannique Liz Truss à l'issue du mandat le plus court de l'histoire du pays.

Au Etats-Unis, on a pu prendre connaissance d'une baisse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage, à 214.000 et à 17h45 c'est aussi la hausse qui domine : + 0,9% pour le Dow Jones à 30.701 points, +1,2% sur le Nasdaq vers les 10.808 points

A noter la baisse de tension de Tesla (-3,8%) alors que le constructeur de voitures électriques a déçu avec un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, A l'inverse, IBM progresse de 3,5% alors que le géant des services informatiques prévoit de dépasser sa prévision de croissance annuelle.

Valeurs en hausse

A peine une séance de pause, que McPhy Energy est déjà reparti à la hausse alors qu'Orpea continue son incroyable remontada : +44% sur cinq séances

Après la sévère correction d'hier ca rebondit aussi pour Sartorius Stedim Medical

Pour Verallia, le verre était plein : +6,5%. Le spécialiste des emballages en verre a publié un chiffre d'affaires en croissance de 24,4% à périmètre et taux de change constant sur neuf mois, à 2,51 milliards d'euros. Il en a profité pour relever son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebtida) ajusté à un niveau supérieur à 820 millions d'euros.

Edenred aussi avait de l'appétit : +3,45%. A l'occasion de ses trimestriels, le spécialiste des titres de service a rehaussé son objectif d'Ebitda 2022, désormais attendu entre 810 et 840 millions d'euros contre une fourchette comprise entre 770 et 820 millions auparavant.

Enfin sur le CAC 40, les valeurs de la tech sont à l'honneur à l'image de Dassault Systèmes, Worldline ou encore STMicro.

Valeurs en baisse

Quadient, Casino et ALD signent le trio des plus forts replis du SBF 120 avec des baisses toutefois limitées

Sur le CAC 40, c'est Pernod Ricard qui voit le plus rouge. Pour le premier trimestre clos fin septembre de son exercice décale 22-23, le groupe de vins et spiritueux a pourtant publié une croissance publiée de 22% et en croissance interne de 11% et s'est dit confiant pour l'ensemble de l'exercice.

Veolia, Axa et Bouygues viennent ensuite.

LG (redaction@boursorama.fr)