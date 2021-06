Le debrief Bourse du 1er juin : le CAC 40 tutoie toujours les 6500 points

Boursorama • 01/06/2021 à 19:11

A peine une séance de baisse et voici le CAC 40 reparti dans le vert. On a cru que l'indice français allait planter son drapeau au-dessus des 6500 points en clôture.

Raté, il termine la journée à +0,66% vers les 6489 points et 2,9 milliards d'euros échangés, c'est pas délirant. Alors cette hausse se fait dans un climat d'optimisme grâce à une salve d'indicateurs positifs.

L'activité du secteur manufacturier dans la zone euro s'est encore accélérée en mai pour atteindre un rythme de croissance sans précédent. L'indice PMI est grimpé à 63,1 alors que la première estimation le donnait en baisse à 62,8. En Chine, l'indice PMI manufacturier est lui remonté à 52, son plus haut niveau depuis décembre.

Côté hausse des prix l'accélération de l'inflation en zone euro à 2% en rythme annuel en mai n'a pas remis en cause l'optimisme des investisseurs.

Aux Etats-Unis, après un long week-end, la tendance est plus hésitante malgré là aussi des indicateurs manufacturiers très bien orienté. A 17h45, le Dow Jones grimpe de 0,36% vers les 34.653 points alors que le Nasdaq cède 0,2% vers les 13.721 points.

Valeurs en hausse

Sur le SBF 120, la biotech Valneva tient le haut du pavé. Goldman Sachs a débuté le suivi de la société avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 14 euros. Il salue le potentiel d'un acteur établi des vaccins avec portefeuille de produits en développement bien avancé.

Dans ce contexte euphorique, les matières premières et les valeurs qui s'y rapportent sont au beau fixe, le baril de Brent grimpe de plus de 2% au-dessus de 71 dollars, ce qui profite à CGG, Vallourec et TotalEnergies.

Les valeurs de l'acier telles Arcelormittal et Aperam sont également bien orientées

A souligner aussi la belle performance de l'équipementier automobile Faurecia. Pour rappel, l'ensemble des résolutions présentées à l'AG a été adopté, notamment le paiement d'un dividende de 1 euro par action. Il sera détaché le 3 juin et mis en paiement le 7.

Valeurs en baisse

Côté baisse, après la chute, le rebond, Solutions 30 reste très volatil et signe cette fois une deuxième séance de baisse marquée : -14,05% à 4,62 euros

Ca recule aussi pour SES, Eurofins Scientific et Biomérieux

Et puis sur le CAC 40 Atos reste sous pression et les valeurs défensives de la tech ou encore du luxe sont logiquement délaissées à l'image de Sanofi, Kering ou encore Worldline

LG (redaction@boursorama.fr)