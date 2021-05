Le debrief Bourse du 19 mai : le mouvement de baisse s'intensifie à Paris

Boursorama • 19/05/2021 à 18:15

Le marché français n'était pas vraiment en terrasse aujourd'hui, ou alors sous la pluie... Il termine une journée bien plombante sur un -1,43% vers les 6263 points alors que les investisseurs s'alarment à nouveau d'une résurgence de l'inflation. L'indice ne s'en tire malgré tout pas si mal alors qu'il a laché 2% en séance. On termine en tout cas avec 3,9 milliards d'euros échangés sur la journée.

Aux Etats-Unis, on attend les minutes de la Fed ce soir, minutes qui pourraient donner de nouvelles indications sur la façon dont la banque centrale américaine appréhende la hausse des prix... eh bien en attendant ça recule aussi à 17h45 : -1% pour le Dow Jones à 33.693 points, -0,65% sur le Nasdaq à 13.217 points.

Et la pression ne faiblit pas non plus sur les crypto monnaies : le bitcoin qui perd plus de 10% vers les 36.000 dollars. C'est de la Chine que vient se vent froid : les autorités ont interdit mardi aux institutions financières de proposer à leurs clients tout service lié aux cryptomonnaies, en mettant publiquement en garde les investisseurs contre le caractère spéculatif de cette catégorie d'actifs.

Valeurs en hausse

JCDecaux s'affiche en tête du SBF 120. Le spécialiste de la communication en extérieur au pourtant vu son chiffre d'affaires reculer de 34,6% en organique au premier trimestre mais explique que ce recul est moins important que prévu et table d'ailleurs une croissance de plus de 60% de son chiffre d'affaires organique ajusté au deuxième trimestre. Oddo BHF a maintenu son conseil à "neutre" sur le titre mais a relevé son objectif de cours de 17,50 à 19,50 euros.

Derrière on retrouve FDJ et Ubisoft, qui signe une 4e séance de progression. Elles ne sont que 13, les valeurs à être en progression sur le SBF 120 et 3 sur le CAC 40 : Danone, Engie, STMicroelectronics.

Valeurs en baisse

Toujours très volatil DBV technologies signe le repli le plus marqué, on en parle d'ailleurs dans le dernier journal des biotechs

Vallourec plie également alors que le baril de Brent lâche plus de 3,5% de retour vers les 66 dollars.

C'est soupe à la grimace au menu d'Elior alors que le spécialiste de la restauration collective publiera demain (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.

Et sur le CAC 40 Renault, Total et Publicis Groupe constituent le trio des replis les plus marqués

LG (redaction@boursorama.fr)