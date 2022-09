Le debrief Bourse du 15 septembre : 3e séance de repli pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 15/09/2022 à 18:42

Et de trois. 3e séance de baisse pour le CAC 40 qui abandonne 1,04% vers les 6158 points et 3,2 milliards d'euros échangés. On a pourtant eu des stats américaines un peu réconfortantes avec des ventes au détail qui progressent de 0,3% en août aux Etats-Unis quand les analystes tablaient plutôt sur un recul de 0,1%.

C'est la même ambiance outre-Atlantique avec un Dow Jones qui cède 0,15% à 17h45 vers les 31.088 points alors que le Nasdaq cède 0,9%, vers les 11.610 points.

Valeurs en hausse

C'est une nouvelle fois Renault qui mène la course sur le CAC 40 et termine également en tête du SBF 120.

Elior poursuit de son côté son mouvement de rebond : le titre gagne 30% sur les trois derniers mois.

Mercialys et Coface sont également bien orientés tout comme sur le CAC 40, Publicis, Société Générale et Sanofi. Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 32 à 34 euros tout en maintenant son opinion à « surperformance » sur la banque rouge et noir

A noter sur le SRD, LNA Santé (+5%), le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a dévoilé un résultat net part du groupe en progression de 21,6% à 13,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2022.

Carmat bondit lui de 8%. La medtech a confirmé se préparer à reprendre les implantations de son cœur artificiel Aeson en octobre, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires.

Enfin +30% en 5 séances pourMedinCell qui a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence avec le Medicines Patent Pool (MPP) sur une formulation injectable d'ivermectine d'une durée d'action de trois mois contre la transmission du paludisme.

Valeurs en baisse

Le Brent redescend autour de 90 dollars le baril et Vallourec recule de 6,5%.

Sur le SBF 120 Quadient suit tout comme Elis. LE groupe a annoncé succès de son émission d'OCEANEs pour un montant de 380 millions d'euros.

Sur le CAC 40, les plus forts replis : Dassault Systèmes, Capgemini et les valeurs du luxe Hermes et Kering.

LG (redaction@boursorama.fr)