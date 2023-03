Le debrief Bourse du 15 mars : le CAC 40 dévisse de plus de 3%

information fournie par Boursorama • 15/03/2023 à 18:00

Les investisseurs sont toujours inquiets des risques de contagion après la faillite de plusieurs établissements américains, dont la Sillicon Valley Bank, et ce en dépit des mesures prises par les autorités américaines et des assurances données par les dirigeants européens.

Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 3,58% vers les 6885 points dans un volume d'échanges élevés : presque 7 milliards d'euros ce soir à la clôture. C'est la pire séance depuis février 2022.

Du côté des valeurs,

La pression s'accentue sur les valeurs bancaires. Dans le sillage de Crédit Suisse qui a perdu jusqu'à 30% en séance. Société Générale perd 12,18%, pire séance depuis plus d'un an. BNP Paribas recule de 10,11%. Crédit Agricole se replie de 5,21%. L'assureur Axa lâche 5,14%.

A noter que le secteur pétrolier est également en forte baisse dans le sillage du baril de brent qui perd plus de 6%. Résultat le titre TotalEnergies recule de 5,63%.

A contrario, certaines valeurs font figure de refuge mais les gains sont limités. C'est le cas d'Orange : + 0,60% ou de Sanofi : + 0,89%.

Sur le SBF 120, les parapétrolières dévissent également avec CGG et Vallourec.

A l'inverse, Bolloré gagne plus de 8%. Le groupe est soutenu par son projet de racheter près de 10% de son capital.

Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés US. Outre-Atlantique, l'inquiétude est palpable. La preuve avec l'indice VIX, qui mesure la volatilité du marché, qui a bondi jusqu'à plus de 20% mercredi, témoignant de la nervosité des investisseurs. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices de la Bourse de New York évoluaient dans le rouge.

Voilà c'est tout pour ce soir