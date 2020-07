Le debrief Bourse du 15 juillet : une séance en "marche avant toute" pour le CAC 40

Boursorama • 15/07/2020 à 18:12

Après une séance du 14 juillet à -0,96%, la Bourse de Paris est repartie en avant toute aujourd'hui, terminant la journée à +2,03% vers les 5.109 points avec, cette fois, de beaux volumes : 4 milliards d'euros échangés.

Parmi les annonces qui ont boosté le moral des investisseurs de part et d'autre de l'Atlantique, celle de la biotech américaine Moderna dont le vaccin contre le covid-19 entrera le 27 juillet dans la phase finale de ses essais. Le titre prend 9,4% alors que, avant cette annonce, des résultats encourageants de la phase I avaient été également publiés.

Autre facteur de soutien, Goldman Sachs. La banque américaine a largement dépassé les attentes au deuxième trimestre grâce à l'envolée de ses activités de courtage, dégageant un bénéfice net de 2,25 milliards de dollars en hausse de 2% sur un an.

De quoi faire passer au second plan la remontée des tensions entre les Etats-Unis et la Chine alors que Donald Trump vient d'ordonner la fin du traitement économique préférentiel de Hong Kong. Déjà en forte hausse de 2,13% hier, le Dow Jones poursuit sur sa lancée, engrangeant 0,95% supplémentaire vers 17h45 plus très loin des 26.900 points, alors que le Nasdaq plie lui de 0,2% vers les 10.464 points.

Valeurs en hausse

C'est Accor qui domine les hausses du SBF 120 avec une progression de 6,9%.

Les espoirs autour d'un traitement font également bondir les valeurs liées au transport aérien : Safran, Air France-KLM ou encore Airbus

Regain de flamme pour Bic. Exane BNP Paribas a notamment relevé son conseil de «neutre» à «surperformance» sur le titre avec un objectif de cours de 60 euros.

A noter enfin qu'après s'être renforcé, Vivendi et désormais le premier actionnaire de Lagardère avec 21,19% du capital, devant le fonds activiste Amber Capital, qui a lui aussi augmenté sa position, à 19,93%.

Valeurs en baisse

Le producteur d'énergie Albioma était plutôt éteint aujourd'hui plus fort repli du SBF 120 devant Fnac Darty, Robertet et Gecina

JCDecaux cède lui 1,23%. On a appris aujourd'hui que le groupe français a vendu ses 25% de Russ Outdoor, le leader russe de l'affichage.

Sur le CAC 40 une seule valeur ne positive pas : c'est Carrefour -0,75%

LG (redaction@boursorama.fr)