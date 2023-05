Le debrief Bourse du 10 mai : le CAC 40 reste sur la défensive après l’inflation américaine

information fournie par Boursorama • 10/05/2023 à 18:03

Les investisseurs ont connu un moment de soulagement de courte durée lorsque les chiffres de l'inflation aux États-Unis pour le mois d'avril ont été publiés. Les données étaient conformes aux attentes du consensus, et même légèrement meilleures dans l'ensemble sur une base annuelle. En effet selon le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis s'est établi à 4,9%, contre une anticipation de 5%.



En Europe, les marchés ont brièvement rebondi après la publication de ces données, avant de repartir en baisse au moment de l'ouverture américaine.

Bref, l'indice parisien termine la journée sur une baisse de 0,49% vers les 7 361 points, dans un volume d'échanges de 3,1 milliards d'euros à la clôture.

Du côté des valeurs, Crédit Agricole se hisse en haut du tableau avec une performance de 5,04%, le groupe bancaire a publié des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, et voit son profit net trimestrielle multiplié par plus de deux, dopé par d'excellentes performances de sa banque d'investissement. Dans son sillage, Société Générale est bien orienté également, le groupe publiera ce vendredi, les résultats de son premier trimestre.

On observe également une progression de Dassault Systèmes, STMicroelectronics et Renault.

A l'inverse, Téléperformance poursuit sa chute et affiche la plus forte baisse de l'indice avec -2,55%

On retrouve Alstom qui perd 2,41% après une chute de plus de 6% au plus bas de la matinée. Puis Sanofi et ArcelorMittal qui corrigent également.

On passe maintenant sur le SBF 120, malheureusement on va encore parler de Casino, le distributeur a expliqué ce matin à ses actionnaires lors de l'assemblée générale, ses efforts en matière de cession d'actifs et de réduction des coûts et des stocks. L'action aligne une cinquième séance négative de suite et chute aujourd'hui de 5,95%.



Par ailleurs, SES-imagotag se voit pénalisé en raison d'une baisse de recommandation de la part de Morgan Stanley, qui révise à la baisse son objectif à 7,50€ sur le titre, contre 8€ précédemment.



Enfin on termine par les marchés américains, à la clôture de la session parisienne, les indices outre-Atlantique ont affiché des tendances divergentes. Le Nasdaq évoluait en territoire positif, tandis que le Dow Jones enregistrait une baisse de 0,22%.

