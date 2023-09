information fournie par France 24 • 29/09/2023 à 16:07

La Méditerranée fait de plus en plus face à des "canicules marines". La température de l'eau bat des records et les conséquences sont désastreuses pour la faune et la flore. Le dernier rapport du Giec tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Reportage de Natalia Mendoza.