La guerre au Proche-Orient déstabilise les économies de la région

information fournie par France 24 • 07/10/2024 à 23:00

Les économies de la bande de Gaza, d'Israël et du Liban souffrent de la guerre : tourisme, agriculture et entreprises privées sont fortement touchées, mais à des degrés divers selon les pays. A Gaza, l'économie s'est effondrée, la quasi totalité de la population est aujourd'hui en situation de pauvreté et la plupart des ménages sont sans revenus alors que les prix des produits de base ont augmenté de 250%. Côté israélien, la mobilisation des réservistes a vidé les entreprises de ses employé·es, entraînant des pertes économiques importantes pour les familles dont les membres ont dû rejoindre les rangs de l'armée. L'agriculture aussi est à la peine alors que les quelques 100 000 Palestiniens qui disposaient d'un permis de travail en Israël ne peuvent plus se rendre dans les plantations de l'Etat hébreu. Enfin, les bombardements israéliens dans le Sud-Liban ébranlent encore un peu plus un pays en crise chronique depuis 2019.