La Chine contre-attaque et ferme son consulat américain

France 24 • 24/07/2020 à 11:01

Les tensions sont vives entre Washington et Pékin. Le gouvernement chinois avait promis une réponse à la fermeture du consulat chinois à Houston et il a tenu promesse. Pékin a ordonné la fermeture du consulat des États-Unis de Chengdu. Charles Pellegrin nous en dit plus depuis Pékin.