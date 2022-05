La cheffe Olivia de Souza à la découverte des saveurs togolaises et des épices oubliées

information fournie par France 24 • 02/05/2022 à 12:10

Démystifier la cuisine afro-créole et initier à l'utilisation des épices : tel est le credo de la cheffe cuisinière Olivia de Souza. Elle participe au Festival La Marmite (FESMA), un événement gastronomique organisé au Togo. Il a pour but de valoriser les saveurs locales, à travers la promotion des produits du terroir et ambitionne de faire de Lomé la capitale culinaire du continent. "On aimerait que le Togo soit l'endroit où l'on se réunit en Afrique pour bien manger", explique Olivia de Souza.