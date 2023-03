La cheffe cuisinière Nathalie Brigaud Ngoum et ses recettes inspirées de son Cameroun natal

information fournie par France 24 • 27/03/2023 à 16:41

Notre invitée, Nathalie Brigaud Ngoum, est cheffe cuisinière, consultante culinaire, autrice, blogueuse et formatrice. Elle est tombée amoureuse de la pâtisserie et de la boulangerie depuis son enfance au Cameroun. Experte en farines africaines sans gluten, sa cuisine est saine et anti-gaspillage : brioche tressée à la farine de patate douce, madeleines au baobab ou encore cake à la banane plantain. Elle a aussi créé une école itinérante nommée "Envolées Gourmandes Academy".