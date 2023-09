information fournie par France 24 • 08/09/2023 à 17:22

Le président américain Joe Biden est arrivé vendredi à New Delhi pour le G20, rejoignant les autres dirigeants membres d'une famille mondiale qualifiée de "dysfonctionnelle" par le secrétaire général des Nations unies. Les chefs d'Etat et de gouvernement vont tenter lors de ce sommet de deux jours de s'entendre sur l'économie et le climat, voire sur l'Ukraine, en l'absence de Vladimir Poutine et Xi Jinping.