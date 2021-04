"L'espace me manque quand je suis sur Terre", confie l'astronaute Thomas Pesquet

France 24 • 19/04/2021 à 17:44

L'astronaute français Thomas Pesquet a accordé à France 24 et RFI un entretien exclusif depuis Cap Canaveral, en Floride, à seulement trois jours de son décollage pour la Station spatiale internationale (ISS) à bord du Crew Dragon de SpaceX. Il part pour une mission de six mois, avec non moins de 232 expériences scientifiques à mener. Un mois durant, Thomas Pesquet sera aux commandes de l'ISS, une première pour un Français et "une reconnaissance pour un Européen" dans un projet dominé par les Américains et les Russes, s'enthousiasme le "Frenchy" des étoiles.