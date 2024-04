information fournie par Ecorama • 15/04/2024 à 14:00

Après la riposte de l'Iran sur Israël samedi et l'envoi de plus de 200 drones et missiles, quel impact sur les grands indices mondiaux, les cours du pétrole ou du gaz ? Décryptage de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae.com. Ecorama du 15 avril 2024, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com