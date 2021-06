L'égalité d'accès aux vaccins et aux médicaments, "c'est un combat global" (Unitaid)

France 24 • 25/06/2021 à 16:53

La crise sanitaire a mis en lumière les inégalités d'accès aux traitements et aux vaccins entre les pays du Nord et ceux du Sud. Unitaid, une agence de santé mondiale, s'emploie à trouver des solutions dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, en développant l'usage des tests rapides antigéniques, le recensement des besoins d'approvisionnements en oxygène et l'accès aux futurs médicaments qui soigneront le Covid-19. Son directeur exécutif, Philippe Duneton, est l'invité d'Ali Laïdi.