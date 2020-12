L'après-Brexit : le dernier round, vraiment ?

France 24 • 07/12/2020 à 10:40

Alors que la fin de la période de transition, fixée au 31 décembre prochain, approche à grands pas, Britanniques et Européens essayent une fois de plus de conclure un accord commercial post-Brexit. Les discussions achoppent sur trois points majeurs : la pêche, la concurrence et la gouvernance. Le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission Ursula Von der Leyen doivent de nouveau s'entretenir au téléphone ce lundi pour tenter de venir à bout des blocages.