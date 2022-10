Kodes La Bienveillance

information fournie par France 24 • 07/10/2022 à 12:18

Rendez-vous avec le rappeur Kodes La B. Originaire de la Martinique, il grandit à Évry, dans le 91, dans le légendaire "Bât 7", aux côtés de Bolemvn et Koba LaD. Dans le studio de "Légendes urbaines" à l’occasion de la sortie de son nouveau single, "Six", extrait de son prochain album, Kodes revient sur son enfance et les épreuves qu’il a dû surmonter dans l’industrie musicale. Dans cet épisode, c'est le journaliste Harry Roselmack qui se prête au jeu de la question surprise.