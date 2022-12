Kenya : Quel premier bilan pour 'le fond des débrouillards', promesse de campagne du président William Ruto?

information fournie par France 24 • 22/12/2022 à 14:58

Le fond des débrouillards, "the Hustler Fund".. C'est une promesse de campagne du président Kenyan William Ruto. Elle consiste à permettre à des Kenyans d'avoir accès à des micro-prêts. Une mesure phare censée aider la population après la crise du Covid et celle provoquée par la guerre en Ukraine. Elle connait un grand succès. Deux semaines après sa mise en place, plus de 15 millions de Kenyans ont pu en bénéficier. Mais vont-ils pourvoir rembourser ? C'est toute la question. Reportage de nos correspondants Elodie Cousin et Bastien Renouil.