information fournie par France 24 • 05/10/2023 à 15:29

La plus grande librairie flottante du monde est en Afrique de l'Est; amarrée dans le port de Mombasa. Le “Logos Hope”, un ferry de 130m de long affrété par une ONG allemande sillonne les océans pour partager l'amour de la lecture et faire découvrir de nouvelles cultures, aussi bien à ses bénévoles qu'aux habitants des villes visitées.