Karima Delli : "Il faut donner de l'espoir"

27/04/2021 à 20:56

À un an de l'élection présidentielle en France, les régionales de juin peuvent faire figure de laboratoire pour la gauche. Si un accord d'union semble difficile à atteindre au niveau national, des alliances au niveau local montrent que des convergences sont possibles. Karima Delli, tête d'une liste d'union de la gauche et des écologistes dans les Hauts-de-France, est l'invitée Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi politique" sur France 24 et RFI.