Kandy Guira, la voix du Burkina électro-pop qui défend le vivre-ensemble

information fournie par France 24 • 08/08/2022 à 10:30

De la pop africaine, une touche d'électro et un soupçon de rythmes traditionnels burkinabè : c'est la recette musicale de la chanteuse Kandy Guira. Elle se fait un nom, après avoir été dans l'ombre de grandes voix du continent en tant que choriste. L'une de ses mentors, la diva malienne Oumou Sangaré affirme qu'elle est "la future star de l'Afrique". Elle nous parle du style musical qu'elle a créé, de son nouvel album "Nagtaba" qui signifie "ensemble" en moré et de ses actions pour rendre la musique accessible à tous, en particulier aux sourds et malentendants.