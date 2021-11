information fournie par France 24 • 10/11/2021 à 21:58

En accueillant Kamala Harris à l'Elysée, Emmanuel Macron scelle la réconciliation de la France avec les Etats-Unis en nouant une relation personnelle avec celle qui, un jour, deviendra peut-être la première présidente américaine... On va plus loin avec les regards croisés de François Durpaire, historien, spécialiste des Etats-Unis, et Gauthier Rybinski, chroniqueur international à France 24.