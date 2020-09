"Kajillionaire" : le grand retour du cinéma indépendant américain

France 24 • 30/09/2020 à 14:47

Dans ce numéro 100% cinéma, Thomas Baurez et Vincent Roux reviennent sur la sortie du dernier film de Miranda July, "Kajillionaire", l'histoire d'une famille d'arnaqueurs dans l'Amérique des déclassés. Au sommaire également : la comédie française grand public de la semaine, "Mon Cousin", de Jan Kounen, avec Vincent Lindon et François Damiens, un documentaire sur la reine du jazz, Billie Holiday, et "Josep", un film d'animation pour adultes sur les réfugiés du franquisme en 1939.