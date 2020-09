Juliette Gréco tire sa révérence, retour sur un incroyable destin

France 24 • 24/09/2020 à 17:42

Avec plus de 70 ans de carrière, Juliette Gréco, c'était une vie de liberté et, disait-on, un sacré caractère... Chanteuse et actrice, "la Gréco" est décédée mercredi, à Ramatuelle, dans le sud de la France, à l'âge de 93 ans. Elle fut la muse de Saint-Germain-des-Prés et l'interprète inoubliable de Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Boris Vian... Mais aussi, dressant un pont entre les générations, de Miossec, Féfé ou encore Benjamin Biolay. Dans cette émission spéciale, retour sur l'incroyable destin de cette grande dame, ainsi que sur son héritage artistique.