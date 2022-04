Jugement d'un ex colonel du Darfour devant la CPI : 'tant qu'il y a de l'impunité, des abus continuent"

information fournie par France 24 • 05/04/2022 à 14:53

Ali Mohamed Ali Abdelrahman, proche de l’ancien président soudanais Omar El Béchir a plaidé mardi 5 avril non coupable de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale. Il est accusé d’avoir ordonné des massacres et des viols dans des villages du Darfour entre 2003 et 2004. Elise Kepler, directrice adjointe du programme Justice internationale à l'ONG Human Rights Watch était l'invitée de France 24, pour parler du rôle de la justice internationale dans ce conflit larvé qui dure depuis plus de 20 ans.