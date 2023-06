information fournie par France 24 • 09/06/2023 à 10:31

Au Kenya, pêcheurs et villageois font les frais de l'exploitation intensive des fonds marins depuis des décennies. En février dernier, les Etats de l'Océan Indien ont décidé d'interdire momentanément certaines techniques de pêche au thon industrielle. Sur la côte kenyane, villageois et ONG essaient de faire avancer les choses à leur échelle. Reportage Bastien Renouil et de Théo Prouvost.