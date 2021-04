Joao Vale de Almeida : "Le Brexit a créé des problèmes en Irlande du Nord, pas le Protocole"

France 24 • 16/04/2021 à 18:20

João Vale de Almeida est l'un des diplomates européens les plus aguerris. Après avoir été ambassadeur de l'Union européenne auprès des Nations unies, il s'est vu confier la charge unique de prendre soin de la relation entre l'UE et le Royaume-Uni. Alors que Boris Johnson lui refuse encore le titre d'ambassadeur, il affirme qu'il ne s'agit que d'un "problème technique qui sera réglé dans les semaines à venir" et souhaite se "concentrer" sur sa fonction "de faire marcher cette relation très importante entre le Royaume-Uni et l'Union européenne" car "il y a beaucoup à faire".