Japon : la chasse à la baleine, une tradition culinaire bien ancrée

information fournie par France 24 • 23/10/2024 à 12:03

C’est une affaire qui, depuis quelques mois, a pris une dimension internationale. Le militant écologiste Paul Watson est incarcéré depuis juillet au Groenland. Le Japon l’accuse d’avoir causé des dommages et blessures sur certains pêcheurs, et sur l’un de ses navires, lors d’une chasse à la baleine en 2010. Le pays demande son extradition afin qu’il soit jugé au Japon, selon ses propres institutions. La décision du tribunal danois doit être rendue ce mercredi. Le Japon est l’un des derniers pays à pratiquer la chasse à la baleine. Dans l’archipel, cette pêche fait partie intégrante de la culture nippone. Un reportage de Makiko Kobayashi, Alexis Bregere et Mélodie Sforza.