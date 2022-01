Italie : l'éventuel départ du chef du gouvernement Mario Draghi inquiète les milieux économiques

information fournie par France 24 • 25/01/2022 à 13:19

Depuis son arrivée à la tête d'un gouvernement de coalition, il y a un an, Mario Draghi rassure. Le président du Conseil mène une politique de réformes qui a permis à l'Italie d'obtenir la première tranche du plan de relance européen. Et alors que le Parlement italien commence à voter pour choisir un nouveau chef de l'État, la perspective de voir "Super Mario" élu à ce poste ne rassure pas les investisseurs et chefs d'entreprises. Ils s'inquiètent d'une période d'incertitude politique qui pourrait menacer le redressement économique.