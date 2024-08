information fournie par France 24 • 16/08/2024 à 11:47

Les attaques ciblées comme l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, ancien chef politique du Hamas, à Téhéran, font craindre l'escalade entre l'Iran et l'État hébreu. La rivalité entre les deux pays date de la révolution islamique en Iran en 1979. Retour sur plusieurs décennies de relations tendues et de conflits entre le régime iranien et Israël.